'Anız yakmakla topraktaki milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz'

ÇELTİK, KONYA (DHA) - TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son günlerde Edirne'de artan anız yangınlarına dikkat çekerek, "Yangın bir felakettir. Bir görülen, bir de görülmeyen boyutu vardır. Görülmeyen boyutu da zaman içerisinde kendini göstermektedir. Yangının çıktığı yerde aslında pek çok canlı yanıyor. Toprakta oluşan milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz" dedi.

Edirne genelinde çeltik ve benzeri saplı mahsullerin hasadı sonrası tarlada kalan bitki saplarını sürülerek temizlenmesi masraflı olduğu için bazı üreticiler tarafından yakılıyor. Yakılan ateş zaman zaman şiddetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlara sıçrayarak orman yangınlarına yol açıyor.

Açar, anız yakmanın yasak olduğunu anımsatarak, "Devlet anız yakanlara cezai işlem uygulamakta. Bu konuda bize düşen görev çiftçimizi bilgilendirmek. Çiftçimizi anız yakmamak konusunda ikna etmek önemlidir. Çeltik ekim alanlarının olduğu Keşan, İpsala ve Enez üçgeninde de çeltik saplarının yakıldığını görüyoruz. Çeltik anızlarının yakılması, yine o toprağın yanması demektir. Toprağın olumsuz şartlara hazırlandığının bilinmesi gerekir. Anızların yakılmaması başka şekilde bertaraf edilmesi konusunda şartların oluşmasını istiyoruz. Yakılmadan da bu çeltik sapları bertaraf edilebilir" ifadelerini kullandı.