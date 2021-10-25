Anız yakarken alevlerin arasında can verdi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, tarlasındaki anızı yaktığı sırada alevlerin arasında kalan, bedensel engelli Mustafa Yalçın (71) hayatını kaybetti.

Olay, Kahta'ya bağlı Erikli köyü Yukarı Yenişehir mezrasında meydana geldi. Bedensel engelli Mustafa Yalçın, kendi tarlasında anız yaktı. Yalçın, birden yangının büyümesiyle alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Yalçın'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.