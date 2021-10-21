Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nın finalistleri belli olduKeçiören Belediyesi Radyo Angara TV organizasyonuyla düzenlenen Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nda ön elemeyi geçen 12 yarışmacıdan 8'i canlı yayında ve noter huzurunda açıklanan halk oylaması ve jüri puanlama sonuçlarıyla finale kaldı. Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nda ön elemeyi geçen 12 yarışmacının performansı yaklaşık bir ay önce Keçiören Belediyesi web sitesinde halk oylamasına sunulmuştu. Halk oylamasının sona ermesiyle birlikte Ankara 47. Noter Başkatibi Teyfik Kadri Anarat'ın huzurunda, Keçiören Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla finale kalan 8 yeteneğin isimleri belli oldu. Birincinin belli olacağı Final Gecesi ise 29 Ekim 2021'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde jüri huzurunda ve izleyiciler önünde gerçekleştirilecek. Jüri koltuğunda; Ertuğrul Karabulut, Erhan Konuk, Gülşen Kutlu ve Vedat Kaptan Yurdakul gibi müzik dünyasının yakından tanıdığı sanatçılar, müzik ve ses uzmanları yer alacak. Ankara'da yaşayan yetenekli seslerin keşfedilip müzik dünyasına kazandırılması için düzenlenen yarışmada adım adım finale yaklaşıldığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yarışmamızı bireysel ses performansına göre yapıyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, pop, rock, rap ve hiphop, fantezi veya arabesk gibi müzik türleriyle birçok vatandaşımız katılım sağladı. Şuanda halk oylaması ve jürinin puanları sonucu 8 yarışmacımız finalde yarışacak. Tüm sanatçılarımıza başarılar diliyorum. " dedi. Finale kalan isimler şöyle Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri