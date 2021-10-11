Andreas Ekberg kimdir? Letonya-Türkiye maçının hakemi kimdir? Andreas Ekberg kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden? - Haberler
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Andreas Ekberg kimdir? Letonya-Türkiye maçının hakemi kimdir? Andreas Ekberg kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden?

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Andreas Ekberg kimdir? Letonya-Türkiye maçının hakemi kimdir? Andreas Ekberg kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden?

Bugünkü FIFA2022 Dünya Kupası grup eleme maçı olan Letonya-Türkiye maçının hakemleri belli oldu. Peki orta hakem Andreas Ekberg kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır, nerelidir? Andreas Ekberg kaç yaşında? Andreas Ekberg yönettiği maçlar hangileridir? Detaylar haberimizde...

FIFA 2022 grup eleme maçları bugün devam ediyor. Bugünkü Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg oldu. Peki, Andreas Ekberg Kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Maçtaki hakemler kimler? Türkiye-İtalya maçının hakemleri kimlerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak.

Lars Christian Andreas Ekberg (d. 2 Ocak 1985), İsveçli profesyonel futbol hakemi. 2013 yılından beri FIFA kokartlı ve UEFA birinci kategori hakemidir. Hakemliğe 13 yaşında Torns IF takımında başlamıştır.

Andreas Ekberg doğum tarihi : 2 Ocak 1985

Andreas Ekberg kaç yaşında : 36 yaşında

Andreas Ekberg nereli : İsveç

Andreas Ekberg mesleği ne : Polis memuru, Hakem Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Andreas Ekberg kimdir? Letonya-Türkiye maçının hakemi kimdir? Andreas Ekberg kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden? - Haberler
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