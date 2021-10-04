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Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gün boyunca yüzlerce öğrenci öğretmenleriyle birlikte barınağa geldi.

Bir süre barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi.

Öğrencilere barınak hakkında bilgi veren veteriner hekim İbrahim Sevil, çocukların farklı tecrübeler kazandığını ve özellikle hayvan sevgisinin aşılandığını belirtti.

Çocukların sevimli dostlarına karşı ilgileri ve sevgilerinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Sevil, hayvan haklarıyla ilgili eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini kaydetti.

Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti - Haberler
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