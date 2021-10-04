Anamur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Anamur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Anamur ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

Demirören Mahallesi Bademiçi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AEH 74 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Anamur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anamur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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