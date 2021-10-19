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Anamur'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anamur'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Anamur ilçesine bağlı Ormancık mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ANAMUR, MERSİN (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Ormancık mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının, yaklaşık 2.5 hektar alana zarar verdiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.


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