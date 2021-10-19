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Anamur'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anamur'da orman yangını Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Anamur'da orman yangını

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Sarı Ağaç mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınla ilgili İHA muhabirine konuşan Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 5-6 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangının çıktığını belirterek, "Şu anda havadan 3 helikopter, karadan 11 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda tam olarak kontrol altında değil ama korkulacak bir şey yok. Kısa sürede kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Anamur'da orman yangını

Anamur'da orman yangını

Anamur'da orman yangını

Anamur'da orman yangını

Anamur'da orman yangını

Anamur'da orman yangını
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