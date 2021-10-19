Anamur'da Muhtarlar Günü kutlandı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur İlçesinde, 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner TükeL, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Mahalle Muhtarları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Ören Mahalle Muhtarı Mehmet Uysal Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.???????