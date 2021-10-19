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Anamur'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Anamur'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazözle karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anamur'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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