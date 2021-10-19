Anamur'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazözle karadan alevlere müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri