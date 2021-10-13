Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi (2)DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDUAnadolu Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı deniz safhası, tatbikata katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla son buldu.

Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi (2)

DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU

Anadolu Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı deniz safhası, tatbikata katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla son buldu.

Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU

Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU

Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU

Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Burak Sergen Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Serdar Aziz Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:19:24. #1.12#