Son dakika gündem: DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU
Son dakika haberine göre Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi (2)DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDUAnadolu Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı deniz safhası, tatbikata katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla son buldu.
Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi (2)
DENİZ SAFHASI SELAMLAMAYLA SON BULDU
Anadolu Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı deniz safhası, tatbikata katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla son buldu.