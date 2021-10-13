Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı.

Tatbikatın deniz safhasına katılacak Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları, senaryonun icra edileceği İskiri ve İpsara adaları arasındaki bölgeye ulaştı.

Tatbikatın ilk senaryosunda, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ve çıkan yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren bir ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması görevleri icra edilecek.

Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, 4 Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri bugünkü tatbikatta görev yapacak.