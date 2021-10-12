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Anadolu Yıldızı-2021 başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Anadolu Yıldızı-2021 başlıyor

Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı.

Ege Denizinde ve İzmir'de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevinde yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin katılımıyla, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2021, iki aşamada yapılacak.

Tatbikatın ilk aşaması yarın Ege Denizinde gerçekleştirilecek. Hava şartlarına göre Ege Denizi'nin uluslararası sularında, İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde, senaryoya göre batan ve yanan içerisinde yasadışı göçmenler olan ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

Tatbikatın ilk safhası, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopterinden oluşan Arama Kurtarma Görev Birliği tarafından icra edilecek.

9 ülkeden 15 gözlemci

Tatbikatın ikinci aşaması ise 14 Ekim Perşembe günü İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2021'in kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Jandarma Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilerek müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak.

Dumanlı Dağındaki arama kurtarma harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ile 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından ise 1 arama kurtarma helikopteri ile 1 Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timinden oluşan Arama Kurtarma Görev Birliği tarafından icra edilecek.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 gözlemci takip edecek.

Öte yandan, tatbikatta kullanılacak araç ve gereçler de Konak Orduevinde sergilendi. - İZMİR

Anadolu Yıldızı-2021 başlıyor

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