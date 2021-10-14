Anadolu Üniversitesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan ödülle döndü - Haberler
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Anadolu Üniversitesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan ödülle döndü

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Anadolu Üniversitesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan ödülle döndü

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kadriye Mira Yüksel ve Mehmet Selim Dönmez Dijital Kampanya Kategorisi'nde hazırladıkları "Çevir, Yeşersin!

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kadriye Mira Yüksel ve Mehmet Selim Dönmez Dijital Kampanya Kategorisi'nde hazırladıkları "Çevir, Yeşersin!" projesi ile birinci oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kadriye Mira Yüksel ve Mehmet Selim Dönmez'in, bireylerin okuma alışkanlıklarının çevreci bir harekete dönüşmesini sağlamak amacıyla, toplamda her bin sayfa için 1 fidanı toprakla buluşturmayı hedefledikleri "Çevir, Yeşersin!" projesi, Dijital Kampanya Kategorisi'nde birinci oldu.

"Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü öğrencisi Kadriye Mira Yüksel ellerindeki imkanlarla başlattıkları proje ile okunacak kitaplar için fidanları doğayla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Yüksel, kendilerine ödül getiren projeye dair şunları söyledi:

"Doğanın olağan döngüsünün devam etmesi için insanların da bir şey yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizi gerçekleştirmek için ilk adımı 'Çevir, Yeşersin!' projesiyle birlikte atmaya karar verdik. Proje ile birlikte gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor ve bu hedefe ulaşırken bireylerin okuma alışkanlıklarının çevreci bir harekete dönüşmesini sağlamak istiyoruz."

"Projemizle karbon ayak izini de azaltıyoruz"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı öğrencisi Mehmet Selim Dönmez ise projelerine ilişkin olarak, "Fidanların teminini ve dikimlerini tamamen kendi imkanlarımızla ve destekçilerimizden gelen fidan bağışları ile gerçekleştiriyoruz. Dikilmeyi bekleyen fidanlarımızı ise; kuruma ya da tutmama ihtimalleri olduğu için ilkbahar aylarında dikmek için bekletiyoruz. Projemiz sayesinde okuduğunuz kitaplar ile doğaya fidan kazandırmakla kalmıyor; bunun yanında karbon ayak izinizi de azaltmış oluyorsunuz. Sizlerin çevirdiği sayfalarla dikeceğimiz fidanlar ile ülkemizdeki ortalama karbon ayak izimizi azaltmaya katkıda bulunuyoruz. Bizlerin yanında olan başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Projemize destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kadriye Mira Yüksel ve Mehmet Selim Dönmez'in TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Dijital Kampanya Kategorisi'nde birinci oldukları "Çevir, Yeşersin!" projesine ilişkin bilgi almak veya destek olmak isteyenler ceviryesersin.com web adresinden projeye ulaşarak detaylı bilgi alabilirler. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan ödülle döndü

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