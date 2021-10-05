Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Konseri ile dinleyicilerle buluştu - Haberler
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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Konseri ile dinleyicilerle buluştu

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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Konseri ile dinleyicilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından verilen 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından verilen 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Orkestra şefliğini Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği konserde, piyano solistliğinde Doç. Gökhan Aybulus yer aldı. Pandemi önlemlerinin alındığı Açılış Konseri'ne Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Uzun bir aradan sonra dinleyicilerle buluşan Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası konserde; W. A Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma Uvertürü KV 384, Piyano Konçertosu No. 24, Do minör KV 491, Allegro, Larghetto, Allegretto" eserlerini, K. Karayev'in "Üç Minyatür, Ninni, Ayşe ve Dans" eserlerini, B. Bartok'un "Romen Halk Dansları Sz. 68, Allegro Moderato, Allegro, Andante, Moderato, Allegro Vivace" eserlerini seslendirdi.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, orkestra üyelerine çiçek takdim ederken, konser dinleyicilerden tam not aldı.

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