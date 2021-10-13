Anadolu Üniversitesi Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'da yer aldı

İSTANBUL (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi 07-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'da yer aldı. Uluslararası ve ulusal düzeyde katılımın sağlandığı 11. Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı doğal ve organik ürün üreticilerini, satıcılarını ve uzmanlarını bir araya getirdi.

Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda özellikle yoğun ilgi gören Anadolu Üniversitesi standında İkinci Üniversite, Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri ön lisans programı, E-Sertifika ve Akadema hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Anadolu Üniversitesi standını ziyaret edenler arasında Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da yer alırken Dündar İkinci Üniversite ve kayıt koşulları hakkında da detaylı bilgi aldı.

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