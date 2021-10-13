Anadolu Üniversitesi'nden aşılama çalışmalarına büyük destek

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi'nde, aşı olmak isteyen öğrenciler için Mediko Sosyal Merkezi'nde "Covid-19 Aşı Birimi" oluşturuldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliğiyle kurulan birimde Covid-19 hastalığına karşı yayılma hızının azaltılması, eğitim-öğretimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Rektör Erdal: "Öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz"

Eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aşının önemine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal aşı olamayan öğrencileri Mediko Sosyal Sağlık Merkezi'ne beklediklerini belirterek şunları söyledi: "Aşı yaptırma imkanı bulamayanlar için Covid-19 Aşı Merkezi oluşturduk. Anadolu Üniversitesi öğrencileri sıra beklemeden kolay ve rahat şekilde aşılarını burada olabilirler. Öğrencilerimiz dışında aşı olmaya fırsatı olmayan akademik ve idari personelimizde bu birimden faydalanabilirler. Pandemi süreci bizler için zorlu geçti ve öğrencilerimizden uzun bir süre uzak kaldık. Yüz yüze eğitime sağlıkla devam etmek için öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Bu süreci sağlıkla ve güvenle atlatmak bizim elimizde. "

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli mesai saatleri içerisinde Mediko Sosyal Merkezi'nde kurulan Covid-19 Aşı Birimi'nde aşılarını olabilecekler.

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