Anadolu Üniversitesi'nde Doç. Dr. lvo Cerman tarafından Çekya Tarihi dersi verildi

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), Çek Cumhuriyeti Güney Bohemya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. lvo Cerman'ın konuşmacı olduğu "1620: Çek Protestanların İmparatora karşı ayaklanması" başlıklı derse ev sahipliği yaptı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen etkinliğe Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. İbrahim Kaya ile çok sayıda dinleyici katıldı.

Rektör Erdal: "Türkiye ve Çekya'daki yükseköğretim işbirliğini güçlendirmek en büyük dileğimizdir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ders öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında, 1924 yılından bu yana Türkiye ile Çekya arasında diplomatik ilişkilerin her zaman dostane olduğunu belirtti. Rektör Erdal konuşmasının devamında Çekya ve Türkiye arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilere de vurgu yaparak "Çekya'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız ve her yıl ülkemizi ziyaret eden birçok Çekyalı iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. "dedi. Anadolu Üniversitesi ile Çekya'da bulunan 11 farklı yükseköğretim kurumu arasında ekonomi, işletme, turizm, sinema ve televizyon, İngilizce ve Almanca öğretimi ve okul öncesi öğretmenliği gibi çeşitli alanlarda 16 kurumlar arası anlaşma bulunduğunu belirten Rektör Erdal, bu anlaşmaların yanı sıra Erasmus+ anlaşmaları kapsamında da karşılıklı olarak Türk ve Çek öğrencilerin değişiminin yapıldığının altını çizdi. Rektör Erdal konuşmasının son bölümünde Çekya'nın Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından değişim programları için en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğuna da dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Cerman: "Osmanlı İmparatorluğu isyanın barış yoluyla çözülmesini savundu"

Doç. Dr. Ivo Cerman ise gerçekleştirdiği derste 1618'de başlayan Çek-Protestan isyanına odaklanırken isyanın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki rolüne de değindi. Konuşmasının devamında söz konusu isyanın tarihsel gelişimine ilişkin daha detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Cerman Osmanlı İmparatorluğu'nun isyanın sulh yolu ile çözülmesini savunduğunu ve Çek tarafına destek verdiğini aktardı. 1620 yılında gerçekleşen Beyaz Dağ Savaşı'nda Çeklerin Alman ve İspanyol ordularına karşı mağlup olmasıyla isyanın sona erdiğini belirten Doç. Dr. Cerman bu isyanın hem Çekya tarihi hem de Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin niteliği açısından önemli olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.

Etkinliğin ardından Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleştirilen sohbetin ardından karşılıklı hediye takdimiyle ziyaret sona erdi.

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