Anadolu Üniversitesi Aday Memurlara Hizmet İçi Eğitim Programı başladı

Anadolu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) aracılığıyla yürütülecek olan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Mavi Salon'da başladı. Eğitimlerde "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası", "657 Sayılı Devlet memurları Kanunu", "Gizlilik ve Gizliliğin Önemi", "Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele", "İletişimin Evrensel Yönü", "Kurumsal İletişim", "Zaman Yönetimi" gibi aday memurları mesleğe hazırlayan 40'tan fazla ders bulunuyor.

Aday Memur Eğitimleri ile başlayan Anadolu Üniversitesi personeline yönelik yeni hizmet içi eğitim programları, üniversite içerisinde görevli tüm personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlama amacı taşıyor. Eğitimler, aday memurları göreve hazırladığı kadar halihazırda çalışanlar için de bilgilerini tazeleme, etkili ve verimli çalışma imkanı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi akademik ve idari kadrolarının bilgi, uzmanlık ve deneyimlerini aday memurlara aktaracakları temel ve hazırlayıcı eğitimler, yapılacak değerlendirme sınavı ile son bulacak.

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