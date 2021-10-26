"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen dağcı 42'nci tırmanışını Akdağ'ın zirvesine yaptı

SAMSUN (AA) - Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 42'nci tırmanışını Samsun'daki Akdağ'a gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Ladik ilçesine gelen Erdek Cennet, 2062 rakımlı Akdağ eteklerinde bulunan kayak merkezinden tırmanışına başladı. Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan dağın zirvesine tırmandı.

Bu tırmanışla projesi kapsamında 42'nci tırmanışını gerçekleştiren Cennet, AA muhabirine, proje kapsamında 81 ildeki en yüksek dağın zirvesine solo tırmanış yapıp Anadolu Parsı unvanını almaya çalıştığını söyledi.

Cennet, 5,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 3 saatte tırmandığını belirterek, "Tırmanışı mevsimin ilk karı eşliğinde yaptım. Burası dağ ve kış turizmi için harika bir yer." dedi.

Tırmanışı esnasında Ladik Gölü ve sonbahar manzarasını görme imkanı bulduğunu dile getiren Cennet, "Akdağ, dağcılık sporları ve kayak turizmi ile yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilecek kapasitedir. Ben de 'Anadolu Parsı' unvanı projesi kapsamında dağlara tırmanışa devam edeceğim." diye konuştu.

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