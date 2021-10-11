Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu'nun Maşukiye Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde, M.Y. idaresindeki 16 AIE 309 plakalı üzüm yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde T.G yönetimindeki 16 SL 120 plakalı tırla çarpıştı.

Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan otoyolun İstanbul yönünde, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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