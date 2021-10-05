Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi - Haberler
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Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi

Fransa'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor.

Fransa'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, ihracat pazarlarındaki başarılarını sürdüren şirket, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı elektrikli midibüs NovoCITI VOLT'un ilk yurt dışı teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun belediyelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde geliştirilen NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel dünya standartlarını başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirilen çevre dostu Novociti VOLT, Avrupa'daki Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde belediyelerin büyük ilgisini çekiyor.

"İhracattaki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak yurt dışı pazarlara ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma güçleriyle ihracattaki başarılara yenilerini eklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik üretim süreçlerinde geliştirdikleri uygulamalar ve çevre dostu araçlarla yurt dışı pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi ve ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Arıkan, "Dünya belediyelerinin güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu ve modern ulaşım çözümlerinde giderek daha fazla tercih ediliyoruz. Dünya standartlarında yenilikçi teknolojilere sahip çevre dostu aracımız NovoCITI VOLT elektrikli midibüsümüzün ilk teslimatını gerçekleştirdiğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam elektrikli NovoCITI VOLT

Verilen bilgiye göre, NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımıyla belediyelerin şehir içi toplu taşıma alanında en öncelikli ölçütleri olan sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Ulaştırma operatörleri, işletme ihtiyaçlarına göre NovoCITI VOLT'un geniş kapsamlı opsiyonel donanımlarından yararlanabiliyor. 8 metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor.

Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT'un yüksek performanslı bataryaları, 211 kWh'lık kapasitesi ile araca 300 kilometreye kadar menzil imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı yolcu kapasitesinin 52'ye kadar yükseltilebilmesine olanak tanıyor. NovoCITI VOLT'un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri ile operasyon verimliliği en iyi hale getiriyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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