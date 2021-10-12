Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi Erzincan'da Munzur Dağları eteklerinde yuva yapan Anadolu gelengisinin (yer sincabı) poğaça yerken sevimli halleri İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı.

ERZİNCAN (İHA) - Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da Munzur Dağları eteklerinde yuva yapan Anadolu gelengisinin (yer sincabı) poğaça yerken sevimli halleri İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı.

İsmini en çok bulunduğu Anadolu'dan alan ve kemirgen bir tür olan Anadolu gelengisini İHA ekibi yuvasında görüntüledi. 3 bin rakımlı Munzur Dağlarında yaşayan Anadolu gelengisini fark eden ekip, yuvasının önüne poğaça bıraktı. Bir süre sonra yuvadan çıkan Anadolu gelengisi, poğaçayla karnını doyurmaya başladı. Anadolu gelengisini poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı.

Anadolu yer sincapları

Islık çalar gibi ses çıkaran gelengiler, iklim koşullarına bağlı olarak şubat sonu ile mart ayının ilk haftasında kış uykusundan uyanırlar. Senenin yarısını kış uykusunda geçiren bu türün ömrü ise 5-10 sene.

Anadolu yer sincapları çoğunlukla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'da ortaya çıkıyor.

Step ve kısa otlu yerleri tercih eden gelengiler dağlık arazide de yaşayabiliyor.

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi

Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Tarkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Sergio Perez Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:21:25. #1.17#