Amsterdam'da 'Sultan'dan Kraliçe'ye' piyano dinletisi - Haberler
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Amsterdam'da "Sultan'dan Kraliçe'ye" piyano dinletisi

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Amsterdam'da

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Ofisi'nde "Sultan'dan Kraliçe'ye" piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Ofisi'nde "Sultan'dan Kraliçe'ye" piyano dinletisi gerçekleştirildi.

YEE Amsterdam Ofisi tarafından düzenlenen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa Türkiye'nin misyon temsilcileri de katıldı.

Programda, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Evren Kutlay tarafından, 2. Abdülhamid'in birçok müzisyene hazırlattığı düşünülen albümdeki eserler icra edildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan müzikolog Doç. Dr. Kutlay, yaptığı araştırmalarda Romanya Kraliçesi Elizabeth'in bir piyanist olduğunu tespit ettiğini, 1876 tarihli albümün 2. Abulhamid tarafından Elizabeth'e hediye edildiğini düşündüğünü kaydetti.

2. Abdulhamid'in dünya müziğindeki gelişmeleri yakından takip eden ve diplomaside sanatı çok iyi kullandığını belirten Kutlay, Abdulhamid'in aynı zamanda iyi bir piyanist olduğunu ifade etti.

Kutlay, iki bölümden oluşan albümün ilk bölümünün Osmanlı marşlarından ikinci bölümünün ise Batıya uyarlanmış Türk müziklerinden oluştuğunu belirtti.

Albümde yer alan eserlerin bir kısmının ilk Müslüman nota basımcısı Hacı Emin Efendi'ye ait olduğunu dile getiren Kutlay, Muzika-yı Humayun'un direktörlerinden Dede Efendi'nin torunu Rıfat Bey'in Sultan 5. Murad ve 2. Abdulhamid için bestelediği duaların da eserde yer aldığına dikkati çekti.

Eser Hollanda'da ortaya çıktı

Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü tarafından Hollanda'da bir müzayedede rastlanan 1876 tarihli albümün, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor.

Tütüncü, albümü satan firmadan eserin 2. Abdülhamid tarafından Carmen Sylvia adıyla bilinen Romanya Kraliçesi Elizabeth'e hediye edildiğini öğrendiğini kaydetti.

Tütüncü, eserin Hollanda'ya gelişini ise "Daha sonra Kraliçe eseri hizmetkarı ve sırdaşı olan Euphrosine de Gradisteano'ya hediye etmiş. Belçikalı bir asilzade ile evlenen Gardisteano'nun ölümünden sonra albüm, 100 yıl Gradisteano ailesi tarafından muhafaza edilmiş ve 2018'de Hollandalı bir koleksiyoncu tarafından satışa sunuldu." sözleriyle anlattı.

12 parçanın notalarından oluşan eseri satın alan YEE Amsterdam Direktörü Abdullah A. Altay ise eserlerin ilk defa seyirci önünde icra edilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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