Amerikalıların medyaya güveni ikinci en düşük seviyeyi gördü - Haberler
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Amerikalıların medyaya güveni ikinci en düşük seviyeyi gördü

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Amerikalıların medyaya güveni ikinci en düşük seviyeyi gördü

NEW ABD merkezli küresel araştırma şirketi Gallup, Amerikalıların medyaya duyduğu güven konusunda son yıllarda tarihi düşüşlerden birini yaşadığını bildirdi.

NEW ABD merkezli küresel araştırma şirketi Gallup, Amerikalıların medyaya duyduğu güven konusunda son yıllarda tarihi düşüşlerden birini yaşadığını bildirdi.

Gallup tarafından yapılan ankette, Amerikalıların medyadaki haberler in tam, doğru ve adil bir şekilde aktarıldığına duydukları güvenin geçen yıldan bu yana 4 puan azalarak yüzde 36'ya gerilediği ifade edilerek, bunun araştırma şirketinin veri tarihindeki ikinci en düşük rakam olduğu kaydedildi.

Ankette, Amerikalı yetişkinlerin sadece yüzde 7'sinin gazete, televizyon ve radyo haber ciliğine "çok fazla", yüzde 29'luk bir kesimin ise "bir miktar" güven duyduğu belirtilirken, bu rakamların toplamının 2016'da ABD başkanlık seçimleri dönemindeki en düşük ölçüm olan yüzde 32'nin sadece 4 puan üzerinde olduğu kaydedildi.

Ankette parti bazında Demokratların yüzde 68, Cumhuriyetçilerin yüzde 11 ve Bağımsızların yüzde 31 oranında medyaya "çok fazla veya makul miktarda" güvendiği ifade edildi.

1-17 Eylül arasında yapılan anketten elde edilen bu bulgulara göre, Amerikan halkının yüzde 34'ü ise sorulan soruya "medyaya hiç güvenmiyorum" diye cevap verdi.

Medya ve siyasete duyulan güven giderek azalıyor

Kitle iletişim araçlarına duyulan güven konusuna 1972'den beri araştırma yapan Gallup, genel olarak medyaya duyulan güvenin azalma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Amerikan halkı 1972-1976 arasında yüzde 68 ile 72 oranında medyaya güven duyduğunu bildirirken bu rakamın 1987'de yüzde 53'e düştüğü, 1997'den bu yana ise yüzde 50'nin üzerine çıkamadığı tespit edildi.

Ayrıca Gallup'un paylaştığı bir diğer anket bilgisinde, Amerikan halkının siyasetçilere olan güveninin de giderek azaldığı görüldü.

Amerikalıların sadece yüzde 44'ü mevcut siyasetçilere veya adaylığını açıklayan politika adaylarına "büyük ölçüde veya makul miktarda" güvendiklerini söyledi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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