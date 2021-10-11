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Amerikalılar Menteşe'ye hayran oldular ilk kez ebru yaptılar

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Amerikalılar Menteşe'ye hayran oldular ilk kez ebru yaptılar

Amerika'dan Menteşe'ye gelen 11 kişilik turist kafilesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek, ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatıyla tanıştı. Menteşe

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Turist kafilesi ile bir araya gelerek yabancı misafirlere ebru yaptıkları sırada eşlik etti.

Menteşe Belediyesi Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatıyla tanışan Amerikalı turistler geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamalarını bilgi alarak hayatlarında ilk kez ebru yaptılar.

Kafilenin içerisinde yer alan Amerikalı Dan John Amerika'da yıllardır ebru sanatıyla uğraştıklarını ve ebru sanatı ülkelerinde yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizler ülkemizde ebru sanatını yaymak ve geliştirmek için yıllardır çalışıyoruz. Belediye çatısı altında bu sanata sahip çıkılması gerçekten çok önemli. Bu sanatın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışanları kutluyorum." dedi.

Menteşe gezisi sırasında tarihi yapıların korunduğunu gördüklerini belirten Dan John, "Menteşe gezimiz sırasında yorgancı, ayakkabıcı, helvacı, demirci gibi eski ustalık mesleklerinin bu bölgede halen yaşatıldığını gördük. Bu çok önemli." dedi.

Amerikalı turistler ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşemiz tarih kenti ve kültür kentidir. Korunmuş tarihi yapıları, zanaatkar ustalarımızın bulunduğu Arasta bölgemiz, yaşayan tarih Saburhanemiz, doğal güzelliği ile Karabağlar yaylamız başta olmak üzere bölgemizde kültür turizminin gelişmesi için çalışıyoruz. Bugün de Amerika'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların Menteşemizi beğenmiş olması ve ilk defa ebru sanatı öğrenmeleri bizleri mutlu etti." dedi.

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Haber: Amerikalılar Menteşe'ye hayran oldular ilk kez ebru yaptılar - Haberler
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