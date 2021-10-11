Amerikalılar Daha Fazla Diplomasi İstiyor
Avrasya Grubu Vakfı tarafından düzenlenen anket Amerikalılar'ın çoğunun ABD'nin dünya genelinde daha az asker konuşlandırmasını ve daha fazla diplomasi yapmasını istediğini ortaya koydu.
Avrasya Grubu Vakfı tarafından düzenlenen anket Amerikalılar'ın çoğunun ABD'nin dünya genelinde daha az asker konuşlandırmasını ve daha fazla diplomasi yapmasını istediğini ortaya koydu
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