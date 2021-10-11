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Amerikalılar Daha Fazla Diplomasi İstiyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Avrasya Grubu Vakfı tarafından düzenlenen anket Amerikalılar'ın çoğunun ABD'nin dünya genelinde daha az asker konuşlandırmasını ve daha fazla diplomasi yapmasını istediğini ortaya koydu.

Avrasya Grubu Vakfı tarafından düzenlenen anket Amerikalılar'ın çoğunun ABD'nin dünya genelinde daha az asker konuşlandırmasını ve daha fazla diplomasi yapmasını istediğini ortaya koydu

Amerikalılar Daha Fazla Diplomasi İstiyor
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.
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Haber: Amerikalılar Daha Fazla Diplomasi İstiyor - Haberler
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