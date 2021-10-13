Amerikalı turist otel çalışanını böyle darp etti

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bir otelde kalan Amerikalı Turist, ortalığı birbirine kattı. Resepsiyonun bilgisayarını kıran Amerikalı turist, sokak ortasında otel çalışanını darp etti. Turistin, otel çalışanını yerde sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. bilinmeyen bir nedenle resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Ardından otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist otel içerisinde Şenol K.'yı darp ederken, kavga sokağa taştı. Amerikalı turist, sokağa kaçan Şenol K.'yı yakalayarak yerde sürükledi. Çevredeki esnaf kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak tarafları ayıramadı. Turistin, otel çalışanını yerde sürüklemesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Edward W.'yi emniyete götürüldü. Edward W.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

-İHA-

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