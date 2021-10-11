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AMERİKA'NIN SÜPER MEYVESİ 'ARONYA', ANTALYA'DA YETİŞTİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞIŞIKLIK güçlendirici etkisi, yüksek antosiyanin, antioksidan, fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 mineralleri içeren, ve sağlık meyvesi diye de adlandırılan 'aronya'nın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından...

ANTALYA (DHA) - BAĞIŞIKLIK güçlendirici etkisi, yüksek antosiyanin, antioksidan, fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 mineralleri içeren, ve sağlık meyvesi diye de adlandırılan 'aronya'nın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, son dönemlerin gözde meyvesi olarak dikkat çeken aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi. Aronya meyvesinin, anavatanı Kuzey Amerika olan üzümsü bir meyve türü olduğunu belirten Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronyanın son birkaç yıldır ülkemizde ve dünyada popülerliğinin arttığını kaydetti. Doç. Dr. Ünal, aronya meyvesinin dünyada ABD, Almanya, Rusya ve Polonya ile birçok Avrupa ülkesinde yetiştiriciliğinin yapıldığını, ülkemizdeki geçmişinin ise oldukça yeni olduğunu ve ülkemizde ilk hasat tarihinin 2016'ya dayandığını söyledi.

YÜKSEK RAKIMLI YERLERE UYGUN

Ülkemizde serin ılıman iklime sahip, kışları soğuk geçen her türlü alanda bu bitki türünün yetiştiriciliğinin yapılabildiğine vurgu yapan Ünal, "Son 1-2 yıldır üretim alanlarında hızlı artışlar oldu. Antalya ili kapsamında yaptığımız adaptasyon çalışmalarında bu bitkinin, yüksek rakımlı alanlarda yetiştiriciliğe uygun olduğunu gözlemledik. Özellikle yaşadığımız pandemi döneminin etkisiyle tüketicilerin, bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı gıdalara yönelimi arttı. Buna bağlı olarak aronya üretimine yönelik yatırım ve girişimler de hız kazandı" diye konuştu.

SAĞLIK MEYVESİ VE KANSERE KARŞI KORUYUCU

Aronyanın antioksidan özellikli fenolik bileşikleri yüksek oranda içeren bir meyve türü olmasından dolayı tüm dünyada 'Süper Meyve' ve 'Sağlık Meyvesi' olarak da bilindiğini belirten Ünal, "Aronya meyvesinin içeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor. Bu nedenle pandemi sürecinde meyveye ilgi de arttı" dedi.

Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronya meyvelerinin taze ve kuru meyve olarak tüketilebildiği ve işlemeye de çok uygun bir meyve türü olduğunu belirterek, aronyanın meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos, besin takviyesi, enerji içecekleri gibi alanlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

AMERİKA'NIN SÜPER MEYVESİ 'ARONYA', ANTALYA'DA YETİŞTİLİYOR

AMERİKA'NIN SÜPER MEYVESİ 'ARONYA', ANTALYA'DA YETİŞTİLİYOR

AMERİKA'NIN SÜPER MEYVESİ 'ARONYA', ANTALYA'DA YETİŞTİLİYOR

AMERİKA'NIN SÜPER MEYVESİ 'ARONYA', ANTALYA'DA YETİŞTİLİYOR
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