AMD Çip Krizinin 2022'de Sona Ereceğini Düşünüyor

Playstation 5 ve Xbox Series X|S'in parça tedarikçisi AMD, çip krizinin 2022'nin ikinci yarısında çözülmesini bekliyor.

AMD Ceo'su Lisa Su, California'da katıldığı Code Conference'da (Kod Konferansı) yaptığı konuşmada küresel çip arzının önümüzdeki yılın ilk yarısında "muhtemelen sıkı kalmaya devam edeceğini" belirtti. Su, çip arzı krizinin 2022'nin ikinci yarısında yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle kademeli olarak çözüme kavuşacağını beklediğini ifade etti:

"Yeni bir fabrika açmak 18-24 ay, bazı durumlarda bundan daha uzun bile sürebilir. [Çip krizini çözmek için] bu yatırımlar yaklaşık bir yıl önce başladı."

Yeni nesil konsollar Xbox Series X|S ve PlayStation 5'in CPU (işlemci) ve GPU (ekran kartı) parçalarını tedarik eden AMD, küresel çip arzındaki kriz nedeniyle bu parçaların üretimine yetişmekte zorlanıyor. Bunun en büyük nedeni COVID-19 pandemisi nedeniyle tedarik zincirlerinin yavaşlaması ve bu süreçte yeni nesil konsollara olan talebin artması. Buna bağlı olarak 2020'nin Kasım ayında piyasaya sürülen yeni nesil konsolların stoklarının yenilenmesinde daima sorunlar yaşanıyor.

Geçen hafta Xbox'ın patronu Phil Spencer da mevcut konsol stok sıkıntısının 2022'de de devam edeceğini söylemişti.

Parça üretimindeki önemli firmalardan Toshiba da benzer şekilde çip arzı krizinin en az 2022 sonuna kadar devam edeceği öngörüsünde bulunmuştu. Firma, "Çip arzı en az önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar yavaş kalmaya devam edecek. Bazı durumlarda, bazı müşterilerin taleplerini 2023'e kadar karşılayamayabiliriz." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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