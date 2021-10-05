Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı - Haberler
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Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Bingöl- Solhan D-300 karayolu Masala mevkisinde bugün saat 08.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı. Boş olduğu belirtilen ambulans, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.


Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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