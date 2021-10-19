Ambulansın çarptığı inek telef oldu

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hasta taşıyan ambulans, ineğe çarptı. Bir sağlık personelinin hafif yaralandığı kazada, inek telef oldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Küçücek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 54 ABT 321 plakalı ambulans, bir hastayı Akyazı Devlet Hastanesine götürdüğü esnada, yola çıkan başıboş ineğe çarptı. Kazada ambulans içerisinde bulunan bir sağlık personeli hafif şekilde yaralandı. İneğin ise telef olduğu kazada ambulansta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen farklı bir ambulans ile yaralı sağlık personeli hastaneye kaldırıldı. - SAKARYA