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AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da görev yapan 112 ambulans çalışanlarına, hastaların güvenliğini artırmak, daha etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da görev yapan 112 ambulans çalışanlarına, hastaların güvenliğini artırmak, daha etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen programda, şehirdeki ambulans şoförü ve sağlık çalışanı olarak görev yapan personele ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi. Dört gün süren eğitimde sağlık çalışanlarına sürüşe hazırlık, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, araç bakımı ve temizliği ile ileri sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak gösterildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Acil Tıp Teknisyeni ve ASTE Eğitmeni Yusuf Eroğul, acil sağlık hizmetlerinde çalışan personellere periyodik olarak verdikleri eğitimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Son eğitimde 10 kursiyerin 5 eğitmenle sürüş tekniklerini geliştirdiklerini ifade eden Eroğlu, 'Yaklaşık 11 yıldır ambulans sürücülüğü yapıyorum. 8 yıldır da ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) veriyorum. Sürücülerimize daha kaliteli ve daha efektif bir sürüş sağlamak, kişisel becerilerini geliştirmek için verdiğimiz modül eğitimlerinden bir tanesi. İlk gün salonda arkadaşlarımıza teorik bilgileri aktarıyoruz. Daha sonrasında uygulamalı olarak görev başındayken karşılaşabilecekleri zorluklardan zincir takma, stepne değiştirme, ambulansın basit arızalarının giderilmesi hususlarında bilgilerini tazeliyoruz' dedi.

Ambulansın daha güvenli ve konforlu bir şekilde hastaneye ulaşması için eğitimlerin süreceğini kaydeden eğitmenlerden Osman Elibol ise şunları söyledi:

'Kaçamak manevra, L park, T park, slalom, şerit değiştirme ve panik fren gibi parkurlarımız var. Örneğin slalomda seyir halindeyken ambulansın önüne çıkabilecek başka bir araç ya da hayvandan nasıl kaçabilir ve nasıl ani manevra yapabiliriz bunları gösteriyoruz. L park parkurumuzda da dar bir sokağı canlandırıyoruz. Sağlı sollu araçların olduğu bu sokaktan ambulansı nasıl geri çıkarabiliriz, uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu eğitimler tamamlandığında arkadaşlarımıza bakanlık onaylı sertifikalar veriliyor. Eğitimden sonraki hayatlarında daha bilinçli bir sürüş yapıyorlar?

AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ

AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ

AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ

AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ
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Haber: AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE 'SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ - Haberler
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