Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor

Amazon Türkiye, Amazon.com.tr ve mobil uygulamasında sunmaya başladığı sesli simülasyon özelliğiyle görme engelli bireylerin online alışveriş deneyimlerini iyileştiriyor.

Amazon Türkiye, Amazon.com.tr ve mobil uygulamasında sunmaya başladığı sesli simülasyon özelliğiyle görme engelli bireylerin online alışveriş deneyimlerini iyileştiriyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, görme engellilerin online alışveriş yaparken yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren Türkiye merkezli bir sosyal girişim olan BlindLook ile iş birliği gerçekleştirdi.

Söz konusu iş birliği ile Amazon, Türkiye'de BlindLook'un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini web sitesine ve mobil uygulamasına entegre eden ilk online perakendeci oldu. Sesli Simülasyon teknolojisi sayesinde artık tam veya kısmi görme kaybı olan Amazon müşterileri, çok daha kapsayıcı ve engelsiz bir online alışveriş deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

BlindLook tarafından geliştirilen ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir web sitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor. Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasına entegre edilen bu teknoloji ile görme engelli ya da düşük görme yetisine sahip Amazon müşterileri artık ürün seçenekleri arasında gezinebilirken, Amazon'un alışveriş imkanlarını da deneyimliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon olarak her zaman müşterileri memnun etmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Amazon.com.tr ve mobil uygulamamızı Türkiye'deki görme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. BlindLook'un eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir dünya inşa etme vizyonundan ilham alıyor ve Amazon.com.tr'de görme engelliler için engelsiz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sağlayarak bu amaca katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise şunları kaydetti:

"Amazon'u özgürce kullanabilmek, görme engelliler için dijital bir çözümden çok daha fazlasını ifade ediyor. Sunulan erişilebilir alışveriş deneyimi, görme engellilerin bağımsız yaşama ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarını da destekliyor. Buna ek olarak daha erişilebilir bir Amazon, görme engelliler için sadece bir tüketici olmanın ötesinde, Amazon'da satış yaparak ekonomik özgürlüklerini de kazanabilecekleri de anlamına geliyor. Eşit ve engelsiz bir dünya hayalimizi paylaştığı ve bu hayali destekleyip, büyüttüğü için Amazon Türkiye'ye teşekkür ederiz. Her adımıyla gurur duyduğumuz harika bir iş birliği gerçekleştirdik."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Ekrem İmamoğlu Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 13:31:21. #1.11#