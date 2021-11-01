Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, kasım ayında merakla beklenen Zaman Çarkı'nın (The Wheel of Time) ilk sezonu, dört bölümlük belgesel dizi "Always Jane" ve "Hanna"nın üçüncü sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Amazon Prime Video Türkiye, kasım ayında merakla beklenen Zaman Çarkı'nın (The Wheel of Time) ilk sezonu, dört bölümlük belgesel dizi "Always Jane" ve "Hanna"nın üçüncü sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye'de yayına girecek yeni yapımları açıkladı. Kasım ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında Robert Jordan'ın en çok satan romanından uyarlanan Zaman Çarkı (The Wheel of Time), yönetmenliğini Jonathan C. Hyde'nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi "Always Jane" ve sıra dışı bir genç kadının nefes kesen maceralarını anlatan "Hanna"nın üçüncü sezonu yer alıyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı...

MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı...

 TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title