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Amazon, Almanya e-Ticaretinde Hâlâ Lider

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Amazon, Almanya e-Ticaretinde Hâlâ Lider

Almanya'da e-Ticaret, elektronik pazar yerleri tarafından giderek daha fazla tanımlanıyor.

Almanya'da e- Ticaret, elektronik pazar yerleri tarafından giderek daha fazla tanımlanıyor. Özellikle Amazon, Alman e-ticaretinde en iyi oyuncu. Geliri, ülkenin en büyük ikinci oyuncusu olan Otto'dan en az üç kat daha fazla.

Alman e-Ticareti, EHI Retail Institute tarafından yapılan bir çalışmaya göre en büyük 1. 000 çevrimiçi mağaza ve pazaryerinin satışları 2020'de 70 milyar Euro'ya ulaştı ve bu da yüzde 30'un üzerinde bir satış büyümesine tekabül ediyor.

Pazar Yerlerinin Önemi Artıyor

Pazaryerlerinin artan önemi nedeniyle, çalışma Almanya'daki en büyük pazaryerlerini seçti ve her şirketin ciro miktarlarını karşılaştırdı. Online mağazalar, aynı zamanda pazar yerleri aracılığıyla da satış yapıyor. EHI e-Ticaret Uzmanı Lars Hofacker'a göre, daha büyük şirketler kendilerini pazarlara ve hatta platformlara dönüştürüyor ve müşterilerine daha fazla hizmet sunmak için bu işe büyük miktarda para yatırıyor.

Araştırmaya göre, incelenen mağazaların %44, 8'inin Amazon'da mağazası olduğunu gösteriyor. Amazon. de, 35, 4 milyar Euro ile en büyük brüt ticaret hacmine sahip. Bunu, Ebay. de(11, 8 milyar Euro) ve Otto (5, 5 milyar Euro) takip ediyor.

Kaynak: Ecommercenews

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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