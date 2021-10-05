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Amasya Valisi Masatlı KYK yurtlarında incelemelerde bulundu

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya Valisi Masatlı KYK yurtlarında incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

KYK'ya bağlı İpekköy ve Yeşilırmak öğrenci yurtlarını ziyaret eden Vali Masatlı, üniversitelerin eğitime başlaması ile yükseköğrenim yurtlarındaki kayıt süreçlerini yerinde görerek yurtlardaki odalar, lavabolar, yemekhaneler, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarda incelemelerde bulundu.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, üniversitelere yerleşen tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Yurtlarda öğrencileri en iyi şekilde misafir edebilmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz gönül rahatlığıyla evlatlarını buradaki görevlilerimize emanet ederek memleketlerine dönebilirler. Onların sağlık ve güven içinde Amasya'mızda eğitimlerini sürdürmeleri için ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri almaktadır. Ayrıca gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan ve yasa dışı örgütlerden korumak için emniyet güçlerimiz de büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtlarımızda ayrıca salgın tedbirleri gözetilerek, hijyenik şekilde detaylı temizlik yapılmıştır. Yurtlarımızda ayrıca henüz aşılarını yaptırmayan ya da eksik olan öğrencilerimize Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde aşılama yapılacaktır. Siz gençlerimizden ricamız eğitiminizi sağlıkla sürdürebilmek için aşılarınızı yaptırmanızdır. Buradan ayrıca ilimizde henüz yurtlara yerleşememiş öğrencilerimize barınma konusunda gerekli desteği vereceğimizi de bir kez daha ifade etmek isterim."

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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