Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun Merzifon'da okulları ziyaret etti

AMASYA (AA) - Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Merzifon ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'ın da yer aldığı ziyaretlerde, Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fen Lisesi öğrencileriyle sohbet eden Coşkun, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Coşkun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime geçişi sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ziyaretlerinde okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uyulması gereken kuralların ihmal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunduklarını aktaran Coşkun, "Bizler tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz. Okullarımızı ziyaret ederek idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle görüşüyoruz. Onların sorun, istek ve dileklerini yerinde dinlemek istiyoruz. Okullarımızı ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Varsa sorunları yerinde tespit ederek, çözüm yolları bulacağız." diye konuştu.

Coşkun, Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında futbol oynayan öğrencilerle de bir araya gelerek, oyunlarına eşlik etti.