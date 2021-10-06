Amasya'da üniversite öğrencileri

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üniversite öğrencilerine, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında "terör ve uyuşturucu" konulu bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polisler, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu girişinde açtıkları stantta, öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi amacıyla broşür dağıttı.

Terör örgütlerinin eleman ya da sempatizan kazanmak için uyguladığı tuzak ve yöntemler hakkında bilgi veren polisler, öğrencilerle sohbet ederek polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu, çekinmeden başvuruda bulunabileceklerini anlattı.

Polis ekipleri, faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi, eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler ve kadına şiddet olayları hakkında da bilgilendirmede bulundu.