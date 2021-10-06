Amasya'da üniversite öğrencileri 'terör ve uyuşturucu' konusunda bilgilendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da üniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildi

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'da üniversite öğrencileri

Amasya'nın Merzifon ilçesinde üniversite öğrencilerine, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında "terör ve uyuşturucu" konulu bilgilendirme yapıldı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üniversite öğrencilerine, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında "terör ve uyuşturucu" konulu bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polisler, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu girişinde açtıkları stantta, öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi amacıyla broşür dağıttı.

Terör örgütlerinin eleman ya da sempatizan kazanmak için uyguladığı tuzak ve yöntemler hakkında bilgi veren polisler, öğrencilerle sohbet ederek polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu, çekinmeden başvuruda bulunabileceklerini anlattı.

Polis ekipleri, faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi, eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler ve kadına şiddet olayları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Amasya'da üniversite öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

Amasya'da üniversite öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Kim Min-jae Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya'da üniversite öğrencileri 'terör ve uyuşturucu' konusunda bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:42:37. #1.17#