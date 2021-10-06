Amasya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Amasya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 102 bin 800 bandrolsüz makaron, 142 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ve 1 hava kurutma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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