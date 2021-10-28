Amasya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Amasya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin tabelaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin tabelaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Öz (23) idaresindeki 05 DY 385 plakalı otomobil, Destek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tabelaya çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Şule Erten (29) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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