Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Çay Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan aynı aileden M.B. (19), M.S. (16), A.S. (12) ve E.S. (9) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri