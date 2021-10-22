Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Çay Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan aynı aileden M.B. (19), M.S. (16), A.S. (12) ve E.S. (9) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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