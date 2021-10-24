Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Bereket Turgut yönetimindeki 06 ZON 08 plakalı otomobil, Destek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Pınar, Samed ve Elisa Turgut yaralandı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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