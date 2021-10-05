Amasya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda, Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta 5,17 gram kokain, 10 esrar tohumu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki E.K. (42) "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ve sağladığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.