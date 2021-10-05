Amasya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda, Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta 5,17 gram kokain, 10 esrar tohumu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki E.K. (42) "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ve sağladığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İlham Aliyev Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:09:56. #1.12#