Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması - Haberler
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Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Genel

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

AMASYA - Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen ay ile yıldız, görenlerin dikkatini çekti.

Gördüğü manzarayı anlatan emekli öğretmen Fevziye Öztürk, "Eşimle birlikte eve doğru gelirken gökyüzünde ay ve yıldızı yan yana gördük. Oğlumuz da gökyüzünde buluşan ay ile yıldızla fotoğrafımızı çekti. Bayrağımızı andıran ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay" ifadelerini kullandı.

(SAM-MAY-SO-Y)

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması

Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması
İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması - Haberler
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