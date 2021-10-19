Amasya'da bir evin eklentisinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin eklentisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin eklentisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayadüzü köyünde Dürdane Keskin'e ait evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.
AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri