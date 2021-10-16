Alzheimer hastası kadın kayboldu

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de dün akşam oğlunun evinden kendi evine gitmek için çıkan Emine Dinçer (90) kayboldu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde dün akşam oğlu İsmail Dinçer'in evine giden alzheimer hastası Emine Dinçer, kendi evine gitmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde annesini kahvaltı için çağırmaya giden İsmail Dinçer onu evde bulamadı. Evin çevresinde annesini arayan İsmail Dinçer, sonuç alamayınca köy muhtarı Hüseyin Şimşek'e haber verdi. Muhtar Şimşek ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine köye giden jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi kadının bulunması için çalışma başlattı. Köyde bulunan kameraların incelenmesi sonucu kadının Düzce şehir merkezi istikametine gittiği anlaşılınca ekipler özellikle Melen Çayı kenarını aramaya başladı. Yaklaşık 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekiplerinin gece boyunca aramalarını sürdüreceği öğrenildi.

Muhtar Hüseyin Şimşek, "Dün akşam saat 22.00'ye kadar oturmuş sohbet etmişler. Hatta misafirleri varmış. Misafirleri kamera tespitlerimize göre 22.08'de evden çıkıyorlar. Kendisi daha sonra 'evime yatmaya gidiyorum' diye oğlunun evinden çıkmış, ailesinin daha sonra bir bilgisi yok. Bugün 14.30'da bize haber verdiler. Olay yerine geldik, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdik. Şu ana kadar bir sonuç alamadık" dedi.