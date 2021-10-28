Alya Aslan Kimdir?

İSTANBUL (Bültenler) - İlk çıkışını "Maraton" isimli single ile yapmıştır. Daha sonra "Son Kez" adlı, 7 eserlik bir albüm yapmıştır. Alya Aslan, bu albümünden sonra ise söz ve besteleri kendisine ait olan daha sonra tek parçalık bir single düzenlemiştir.

Söz ve müziği Altan Çetin'e ait daha önce sanatçı Emrah'ın da okumuş olduğu "Tırlamışım" adlı eseri seslendirmiştir. Birçok yerde sahne almıştır. İstanbul, Bursa ve TV programları ilk ödülünü Filipin defilesinde "Tala" isimli Filipince bir şarkı okuyarak almıştır.

Onur Akay'ın ödül gecesinde engelli kardeşlerimizin oylarıyla "Yılın Duyarlı Arabesk Pop Sanatçısı" ödülünü almıştır. Aynı süreçte meslektaşı Samet Küçük ile "Sonbahar" adlı bir eserde düet yapmıştır. Alya Aslan, yeni projesinde de sürpriz bir düet çalışması olduğunu söylemektedir. Birçok konser yaparak, Gelişen Türkiye ödüllerinde "Yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı" seçilmiştir.

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