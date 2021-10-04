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ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

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ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

Edirne Belediyesi'nin kent genelinde başlattığı altyapı çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Edirne Belediyesi'nin kent genelinde başlattığı altyapı çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü son olarak yaptığı açıklamada Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nin (Buçuktepe Mezarlığı'nın alt tarafı) trafiğe kapatılacağını duyurdu. Cadde, 4-10 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Bu süre zarfında vatandaşlar, Şükrüpaşa Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ni (Eski Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu güzergahı) alternatif yol olarak kullanabilirler.

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Haber: ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOL TRAFİĞE KAPATILACAK - Haberler
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