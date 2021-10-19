YALOVA (Habermetre) - ALTYAPI ÇALIŞMALARI MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİNDE DEVAM EDİYOR

Yalova Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi, Şehit Zeki Alpsoley Caddesi, Beste, Mekik ve Şenlik Sokakta başlattığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cadde ve sokaklarda toplamda 510 metre yağmursuyu ve 350 metre kanalizasyon hatlarının yapımı yapılacak. 400'lük 510 metre yağmursuyu, 200'lük 350 metre yapılacak kanalizasyon hattı ile şehrin altyapısı kapasitesi arttırılacak. İşimiz Bu Yapılmayanı Yapmak Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Yalovamızda altyapı çalışmalarımız uzun süredir hizmet görmemiş mahallelerimizde sürüyor. Ekiplerimiz, planlanan program dahilinde Yalova'daki altyapı sorunlarını çözmek adına canla başla çalışıyor. Yeni yaptığımız kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarıyla bizler sadece günümüzü değil, geleceğimizi düşünerek çalışıyoruz" dedi.

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